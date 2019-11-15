Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году. Речь о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко. Филипченко был задержан, когда ехал на поезде из Калининградской области в Белоруссию через территорию Литвы, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Литва ожидает от России встречных действий в обмене осужденными за шпионаж

ТАСС04:00

Два осуждённых за шпионаж россиянина помилованы президентом Литвы

News.ru01:31

Президент Литвы помиловал двоих осужденных за шпионаж россиян

Ведомости02:23

Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

РИА Новости02:00

Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Телеканал 360°01:48

Президент Литвы помиловал шпионов из России

Lenta.ru01:41

Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

РБК02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

РБК 01:59
Политика

В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе

Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе РФ и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан других стран, о которых ранее заявлял президент соседнего государства Александр Лукашенко.
Life.ru вчера в 22:50
Футбол

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат вчера в 17:02
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
Политика

Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году.
Известия 01:42
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Происшествия

Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус

По информации издания, ДТП произошло в городе Курлово. Автобус, в котором находились восемь школьников, столкнулся с легковым автомобилем.
REGNUM 02:23
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Хоккей

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла Суперсерию в Канаде

News.ru 02:10
Политика

Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 13 ноября в 12:05
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru вчера в 03:05
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом

Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
News.ru вчера в 17:15
Политика

Лукашенко возмущен, что Россия не помогла Белоруссии истребителями

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил возмущение тем фактом, что Минск был вынужден покупать на свои деньги российские истребители Су-30СМ.
Свободная Пресса вчера в 07:27
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Армия и оружие

Дамаск предложил курдам совместную борьбу против Турции в Сирии

Дамаск предложил проживающим на северо-востоке Сирии курдам вместе бороться против военного присутствия Турции в стране.
Газета.Ru 02:58
Общество

Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

Крупнейший онкоцентр России оказался в центре внимания в начале октября из-за произошедшего конфликта между руководством и врачами.
РБК 03:54
Экономика

Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
REGNUM вчера в 08:09
Футбол

Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. У него нет скорости»

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением об игровых навыках форварда сборной России Николая Комличенко.
Soccer.ru 03:46
Общество

Пескова спросили про толстого кота Виктора

Журналисты спросили у представителя Кремля, не является ли слишком жестоким решение авиакомпании лишить хозяина кота бонусов.
Газета.Ru 13 ноября в 08:19
Политика

Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ вчера в 16:24
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Интерфакс вчера в 10:05
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Российская газета 00:35
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк 13 ноября в 06:22
Экономика

Страны БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту

В рамках группы БРИКС может быть создана единая платежная система с использованием криптовалюты, заявил глава РФПИ и член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
РБК 02:03
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Кино

Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью

Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Piter.tv 13 ноября в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное