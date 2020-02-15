США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

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