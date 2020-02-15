Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.
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Президент Литвы назвал США «сдерживающим фактором для России»

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Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией

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Президент Литвы рассказал, как США и НАТО работают на сдерживание России

Красная весна00:01
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Нева Спорт вчера в 10:55
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Россиянки завоевали девять медалей на чемпионате Европы по борьбе

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Более 25 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.
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15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?

В Сети активно обсуждается информация об астероиде, так как есть источники, утверждающие, что если небесное тело все-таки столкнется с землей, то конец света будет неизбежным.
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова попала с сыном в больницу

Артистка рассказала, что ее наследник Василий подхватил вирус. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
RuNews24.ru вчера в 06:22
Футбол

Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
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УЕФА и КОНМЕБОЛ могут создать новый турнир для сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает возможность создания нового турнира для сборных.
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WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
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Музыка

Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья

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Биатлон

Т. Бё: я бы не стал реагировать так, как Фуркад

Журналист спросил Тарьея, стал бы он реагировать так же, как Фуркад, в случае неудачного выступления партнёров по команде.
Чемпионат вчера в 07:49
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Происшествия

Автомобилистка сбила ребенка и скрылась с места аварии

Женщина, которая была за рулем машины, с места происшествия скрылась, но полицейские виновницу ДТП нашли.
Kaluga24.tv 12 февраля в 15:34
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Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК вчера в 22:42
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
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15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
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Экономика

Российский рынок интернет-торговли (млрд руб.)

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Коммерсантъ Приложения 13 февраля в 00:00
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Канадец Грэм Фиш с мировым рекордом выиграл забег на 10 км на ЧМ

Канадец Грэм Фиш занял первое место в забеге на 10 тысяч метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
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Итог исследования - доминирование европейской части России, которая захватила девять мест в топ-10 (в десятку из остальных регионов вошел только Алтайский край).
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

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Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»

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Как стало известно порталу NJCAR.RU, в Россию приедет аналогичная модификация паркетника, такую информацию накануне опубликовало издание "За Рулем".
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Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
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Литовский политик
Литовский государственный и политический деятель, президент Литовской Республики с 12 июля 2019 года.
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