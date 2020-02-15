Армия и оружие
РИА НовостиПрезидент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в борьбе с Россией
США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно "сдерживать" Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на администрацию главы государства.
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Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Биатлон
Норицын: Лотерейный спринт в плане стрельбы. Никто не справился
Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил выступление команды в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Спорт
Россиянки завоевали девять медалей на чемпионате Европы по борьбе
Женская сборная России завоевала девять наград на чемпионате Европы по борьбе.
Политика
США повысят пошлины на самолеты из ЕС
"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
Здоровье
В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
Более 25 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции замглавы госкомитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Технологии
Глава Xiaomi призывает китайскую индустрию смартфонов как можно скорее вернуться к работе
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) призвал китайскую индустрию смартфонов как можно скорее вернуться к работе, так как вспышка коронавируса продолжает подрывать экономическую активность по всей стране.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Космос
15.02.2020 над Землей пролетит астероид группы Апполон, существует ли опасность столкновения?
В Сети активно обсуждается информация об астероиде, так как есть источники, утверждающие, что если небесное тело все-таки столкнется с землей, то конец света будет неизбежным.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова попала с сыном в больницу
Артистка рассказала, что ее наследник Василий подхватил вирус. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Футбол
Буффон пошутил над азиатским фанатом про коронавирус
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пошутил над фанатом про коронавирус.
Футбол
УЕФА и КОНМЕБОЛ могут создать новый турнир для сборных
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает возможность создания нового турнира для сборных.
Гаджеты
В Россию приехал планшет MediaPad M6 от Huawei
Китайский техногигант Huawei привез в Россию свой новый планшет с большим экраном (10,8 дюйма) и емкой батареей на 7,5 тысячи мАч, которой хватит на 11 часов видеопросмотра вкачестве HD.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Музыка
Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья
Биатлон
Т. Бё: я бы не стал реагировать так, как Фуркад
Журналист спросил Тарьея, стал бы он реагировать так же, как Фуркад, в случае неудачного выступления партнёров по команде.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Автомобилистка сбила ребенка и скрылась с места аварии
Женщина, которая была за рулем машины, с места происшествия скрылась, но полицейские виновницу ДТП нашли.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
Экономика
Российский рынок интернет-торговли (млрд руб.)
Внутренняя торговля Трансграничная торговля
Спорт
Канадец Грэм Фиш с мировым рекордом выиграл забег на 10 км на ЧМ
Канадец Грэм Фиш занял первое место в забеге на 10 тысяч метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
Футбол
Алтайский край попал в рейтинг самых футбольных регионов России
Итог исследования - доминирование европейской части России, которая захватила девять мест в топ-10 (в десятку из остальных регионов вошел только Алтайский край).
Футбол
Тарасов избежал наказания от РФС за шутку про коронавирус
Позднее поступок Дмитрия осудил РФС. Сам Тарасов на следующий день принёс извинения за шутку.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Кино
Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры
Фильм «Одесский пароход» снимался в Севастополе и вышел на экраны 1 января 2020 года.
Кино
Харрисон Форд уточнил график съемок «Индианы Джонса 5»
Авто
Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Как стало известно порталу NJCAR.RU, в Россию приедет аналогичная модификация паркетника, такую информацию накануне опубликовало издание "За Рулем".
Игры
Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.