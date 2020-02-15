Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПрезидент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал американские войска в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. По его словам, без них страна не смогла бы «эффективно сдерживать российскую угрозу».
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Президент Литвы назвал США «сдерживающим фактором для России»

Президент добавил, что не представляет эффективного сдерживания "без участия США". Президент Литвы Гитанас Науседа на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2020 Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о якобы нарастающей "российской угрозе".
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