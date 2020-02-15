Президент добавил, что не представляет эффективного сдерживания "без участия США". Президент Литвы Гитанас Науседа на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2020 Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о якобы нарастающей "российской угрозе".

с чего всё началось

Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал американские войска в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. По его словам, без них страна не смогла бы «эффективно сдерживать российскую угрозу».

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

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