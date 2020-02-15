Армия и оружие
ИзвестияПрезидент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал американские войска в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. По его словам, без них страна не смогла бы «эффективно сдерживать российскую угрозу».
Читать в источнике
Оценить301
Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости.
— Гитанас Науседа, литовский политикИзвестия 01:34
с чего всё началось
Президент добавил, что не представляет эффективного сдерживания "без участия США". Президент Литвы Гитанас Науседа на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2020 Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о якобы нарастающей "российской угрозе".Sputnik Литвавчера в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Общество
Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
Происшествия
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Футбол
Гвардиола рассмотрит возможность ухода из «Манчестер Сити»
Желание испанского специалиста покинуть Туманный Альбион усилилось после известия об отстранении «Манчестер Сити» на два года от еврокубков.
Политика
Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине
Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Общество
Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу
Технологии
«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров
Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Баскетбол
Команда США победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА
Команда США одержала победу над сборной мира в Матче восходящих звезд НБА.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри уволили всех сотрудников в Лондоне
Супруги лично сообщили о своем решении сотрудникам. Это верный знак того, что они не намерены возвращаться на родину принца.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Например, отметил Ван И, Всекитайское собрание народных представителей никогда не принимало никаких законопроектов, касающихся внутренней политики США, тогда как Вашингтон рассмотрел и одобрил целую серию различных законов, представляющих собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.
Биатлон