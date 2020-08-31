Президент Литвы рассказал о санкциях стран Балтии против Лукашенко
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Власти Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник объявят о введении санкций против 30 должностных лиц Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.В источнике
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