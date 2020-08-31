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Известия
Известия

Президент Литвы рассказал о санкциях стран Балтии против Лукашенко

Власти Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник объявят о введении санкций против 30 должностных лиц Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.В источнике
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Коммерсантъ

Александра Лукашенко поздравили санкциями

Коммерсантъвчера в 15:28
RT на русском

Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:02
Известия

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву

Известиявчера в 10:30
Газета.Ru

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 10:36
ТАСС

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

ТАССвчера в 07:48
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:30
РИА Новости

Эстония, Латвия и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

РИА Новостивчера в 08:18

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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Командующий ВС Саудовской Аравии уволен из-за подозрений в коррупции

«Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и начала расследования в его отношении, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда», — говорится в тексте указа короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском20:02