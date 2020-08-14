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REGNUM
REGNUM

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.В источнике
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Известия

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным лидером Белоруссии

Известия22:01
РИА Новости

Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

РИА Новости22:16
Московский Комсомолец

Президент Литвы призвал не называть Лукашенко легитимным президентом

Московский Комсомолец22:07
Газета.Ru

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом

Газета.Ru22:54
Взгляд.ру

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии

Взгляд.ру21:29
Lenta.ru

Литва отказала Лукашенко в легитимности

Lenta.ru21:25
ТАСС

Президент Литвы утверждает, что Лукашенко нельзя считать легитимным лидером Белоруссии

ТАСС21:09

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфаксвчера в 05:17

Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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В Белоруссии возобновились протесты

Вечером 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за "травмы случайных людей", которые не участвовали в протестах, а попали "под раздачу", просто оказавшись рядом.
Интерфакс02:20
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