Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России». Об этом информирует Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.
Читать в источнике
Комментировать433
с чего всё началось

Президент Литвы назвал США «сдерживающим фактором для России»

Президент добавил, что не представляет эффективного сдерживания "без участия США". Президент Литвы Гитанас Науседа на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2020 Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о якобы нарастающей "российской угрозе".
Sputnik Литвавчера в 12:50

Подробнее о событии

В Госдуме заявили о навязывании США Литве агрессивной риторики в адрес РФ

Sputnik Литва04:43

Глава Литвы назвал США гарантом сдерживания России в Прибалтике

РБК00:54

Джабаров оценил слова главы Литвы о помощи НАТО в «сдерживании» России

РИА Новости03:57

В Совфеде оценили заявление Литвы о помощи НАТО в «сдерживании» России

RT на русском03:27

В Совфеде прокомментировали заявление Литвы о помощи НАТО в «сдерживании» РФ

Газета.Ru03:57

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании «российской угрозы»

ТАСС03:30

Президент Литвы рассказал об эффективном сдерживании «российской угрозы»

URA.Ruвчера в 23:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия

В Белгородской области эвакуировали более 220 горняков из шахты

РИА Новости 02:45
Политика

Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.
REGNUM вчера в 21:05
Космос

Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида

По словам Шустова, более 40 астероидов размером до 100 метров ежегодно пролетают мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна.
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории.
РБК 02:20
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
РБК вчера в 20:29
Политика

Зеленский пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад»

Труд 13 февраля в 13:25
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Интерфакс 00:55
Гаджеты

Помимо Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android

Источники сообщают, что компания планировала представить в частности смартфон Nokia 10, первый кнопочный телефон на базе операционной системы Android, умные часы и прочие новинки.
iXBT.com вчера в 22:11
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» Netflix появятся Койон и Ламберт

В трёх эпизодах продолжения «Ведьмака» в кадре появятся Койон и Ламберт, их роли исполнят актёры Пол Бюльон («Острые козырьки») и Ясен Артур («Молодой Валландер»).
REGNUM вчера в 21:38
Экономика

Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 13 февраля в 04:04
Интернет

Telegram запустил аналог Tinder

Ruposters.ru вчера в 06:21
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры

Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Москва 24 13 февраля в 22:45
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Paparazzi.ru вчера в 04:29
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Футбол

Норвич – Ливерпуль: хозяева не допустят разгрома

Эксперт сайта Legalbet Георгий Безшансов предлагает ставку на Норвич в матче АПЛ. Мне вообще неинтересно, сумеет ли забить Норвич.
Legalbet 00:42
Автоспорт

Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull

По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.
Motorsport.com Россия 02:33
Армия и оружие

Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал 13 февраля в 17:55
Политика

Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому

Во время телефонной беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин спросил, намерен ли его собеседник и его окружение на самом деле выполнять Минские соглашения.
Вести.Ru вчера в 10:26
Гаджеты

Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Что происходит 13 февраля в 15:06
Авто

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗа

На портале Drom.ru появилась информация о новом внедорожнике УАЗ, который в народе известен, как "Русский Прадо".
За рулем Кубань 13 февраля в 08:14
Происшествия

В Чите задержан первый заместитель министра ЖКХ Забайкалья

Следователи задержали первого заместителя министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова.
Байкал24 13 февраля в 03:45
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Интерфакс вчера в 04:56
Общество

Климатолог сообщил о завершении зимы в Москве

Зима в Москве закончилась, в столице начался период перехода в весну.
РБК вчера в 23:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное