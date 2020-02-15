Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России». Об этом информирует Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.
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с чего всё началось

Президент Литвы назвал США «сдерживающим фактором для России»

Президент добавил, что не представляет эффективного сдерживания "без участия США". Президент Литвы Гитанас Науседа на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, 14 февраля 2020 Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о якобы нарастающей "российской угрозе".
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