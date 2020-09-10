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Ведомости
Ведомости

Президент Ливана допустил поджог в порту Бейрута

Пожар, вспыхнувший сегодня на территории порта Бейрута, мог начаться в результате преднамеренного поджога, халатности или ошибки, заявил президент Ливана Мишель Аун.В источнике
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Эхо Москвы

Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута мог начаться из-за умышленного поджога

Эхо Москвы18:08
РБК

Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте

РБКвчера в 14:00
РИА Новости

Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально

РИА Новостивчера в 12:55
RT на русском

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

RT на русскомвчера в 13:09
Газета.Ru

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Газета.Ruвчера в 13:04
ТАСС

Президент Ливана считает, что пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией

ТАССвчера в 13:15
Телеканал 360°

Стала известна причина пожара в порту Бейрута

Телеканал 360°вчера в 14:14

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Ведомостивчера в 05:51
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газетавчера в 05:57
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Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.
РИА Новостивчера в 07:54
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