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Ведомости
Ведомости

Президент Ливана допустил поджог в порту Бейрута

Пожар, вспыхнувший сегодня на территории порта Бейрута, мог начаться в результате преднамеренного поджога, халатности или ошибки, заявил президент Ливана Мишель Аун.В источнике
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Эхо Москвы

Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута мог начаться из-за умышленного поджога

Эхо Москвы18:08
РБК

Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте

РБКвчера в 14:00
РИА Новости

Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально

РИА Новостивчера в 12:55
RT на русском

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

RT на русскомвчера в 13:09
Газета.Ru

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Газета.Ruвчера в 13:04
ТАСС

Президент Ливана считает, что пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией

ТАССвчера в 13:15
Телеканал 360°

Стала известна причина пожара в порту Бейрута

Телеканал 360°вчера в 14:14

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму
Военное дело8 сентября в 06:54
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,3K

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридус9 сентября в 02:30
4,6K

Polskie Radio (Польша): о польском Прометее, несущем огонь свободы порабощенным Россией народам (Polskie Radio)

Нередко можно встретиться со взглядом, что, мол, Польша стремилась бескорыстно, как древнегреческий Прометей, подарить свободу угнетенным большевиками народам, а реальная политика и геополитические интересы якобы имели второстепенное значение.
ИноСМИвчера в 12:00
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