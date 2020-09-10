Президент Ливана допустил поджог в порту Бейрута
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Пожар, вспыхнувший сегодня на территории порта Бейрута, мог начаться в результате преднамеренного поджога, халатности или ошибки, заявил президент Ливана Мишель Аун.В источнике
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