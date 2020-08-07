Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибытие иммигрантов в страну необходимо приостановить на время пандемии коронавируса, поскольку, по его мнению, они представляют собой биологическую угрозу, пишет «Интерфакс».
В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.