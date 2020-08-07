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РБК
РБК

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

В Ливане изучают три версии взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил президент страны Мишель Аун, передает телеканал LBC.В источнике
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РБК

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

РБК08:30
Комсомольская правда

Президент Ливана сообщил о новых версиях причины взрыва в Бейруте

Комсомольская правда07:45
Известия

Президент Ливана рассказал о расследовании причин взрыва в Бейруте

Известия07:42
Lenta.ru

Иностранное вмешательство назвали возможной причиной взрыва в Бейруте

Lenta.ru07:23
Говорит Москва

Президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте

Говорит Москва06:54
Московский Комсомолец

Президент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомба

Московский Комсомолец06:52
РИА Новости

Президент Ливана рассказал о расследовании причин взрыва в Бейруте

РИА Новости06:47

Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья
REGNUM07:29
16

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
12

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
12

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Ведомости03:10
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Премьер Венгрии назвал иммигрантов биологической угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибытие иммигрантов в страну необходимо приостановить на время пандемии коронавируса, поскольку, по его мнению, они представляют собой биологическую угрозу, пишет «Интерфакс».
BFM.ru08:23

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
2,2K

На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор07:49

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Тихановская назвала глупостью свое участие в выборах главы Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что выдвижение на пост главы государства принесло столько проблем, что эту инициативу стоит назвать глупостью, а не подвигом.
Экономика сегодня07:57
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Новоузенская больница лишила водителя «скорой» федеральной выплаты за работу с COVID-19

Руководство Новоузенской районной больницы Саратовской области отказало водителю скорой медицинской помощи Александру Синицыну в выплате компенсации за работу с больными COVID-19.
FreeNews-Volga08:07

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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