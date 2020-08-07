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РБК
РБК

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

В Ливане изучают три версии взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава государства Мишель Аун. Его слова приводятся на сайте президента страны.В источнике
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РБК

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

РБК09:42
Говорит Москва

Президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте

Говорит Москва06:54
Известия

Президент Ливана рассказал о расследовании причин взрыва в Бейруте

Известия07:42
ТАСС

В Ливане рассматривают несколько версий взрыва, в том числе «внешнее воздействие»

ТАСС07:10
Комсомольская правда

Президент Ливана сообщил о новых версиях причины взрыва в Бейруте

Комсомольская правда07:45
Московский Комсомолец

Президент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомба

Московский Комсомолец06:52
РИА Новости

Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте

РИА Новости06:47

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
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На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Управления Минюста по Москве, Петербургу и Ленобласти направили в региональные адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова: Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева, Ивана Павлова, а также Смирнова.
Интерфакс12:30

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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