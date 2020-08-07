Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте
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Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте
В Ливане изучают три версии взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава государства Мишель Аун. Его слова приводятся на сайте президента страны.В источнике
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