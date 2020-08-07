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РБК
РБК

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

В Ливане изучают три версии взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава государства Мишель Аун. Его слова приводятся на сайте президента страны.В источнике
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РБК

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

РБК09:42
Комсомольская правда

Президент Ливана сообщил о новых версиях причины взрыва в Бейруте

Комсомольская правда07:45
ТАСС

В Ливане рассматривают несколько версий взрыва, в том числе «внешнее воздействие»

ТАСС07:10
Известия

Президент Ливана рассказал о расследовании причин взрыва в Бейруте

Известия07:42
Говорит Москва

Президент Ливана не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте

Говорит Москва06:54
Московский Комсомолец

Президент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомба

Московский Комсомолец06:52
РИА Новости

Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте

РИА Новости06:47

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
158

Экс-полковника Захарченко вернули в СИЗО в Москве

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в следственный изолятор в Москве для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Газета.Ru08:59
1

Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
REGNUM07:29
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В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков, ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
RT на русском00:30
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Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС

Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
REGNUM10:03

В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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