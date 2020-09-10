Возгорание в порту Бейрута, вероятно, могло произойти из-за поджога. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности, цитирует РИА "Новости". Политику кажется, что пожар могли устроить преднамеренно.

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

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