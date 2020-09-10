Происшествия
Газета.RuПрезидент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
Возгорание в порту Бейрута, вероятно, могло произойти из-за поджога. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности, цитирует РИА "Новости". Политику кажется, что пожар могли устроить преднамеренно.
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Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута мог начаться из-за умышленного поджога
Эхо Москвывчера в 18:08
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Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае
Мощный взрыв прогремел возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
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В России началось серийное производство отечественной материнской платы DP310T, сообщили СМИ в четверг, 10 сентября.
NewInform вчера в 13:42
Происшествия
Чиновницу в мэрии Димитровграда заподозрили во взяточничестве
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Форпост Северо-Запад вчера в 04:26
Общество
Алексиевич заявила, что совет оппозиции не хочет раскола в Белоруссии
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Политика
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Интерфакс вчера в 16:33
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Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечания вчера в 05:58
Гаджеты
GeForce RTX 3090 Founders Edition вместится в стандартный ATX-корпус
Опасения геймеров оказались напрасными, поскольку появилось доказательство того, что GeForce RTX 3090 Founders Edition вместится в стандартный ATX-корпус.
Дни24 вчера в 13:11
Общество
Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.
Известия вчера в 11:08
Происшествия
В мире 11 сентября вспомнят жертв самого крупного теракта в истории
В мире вспомнят жертв самого крупного в истории человечества теракта, который произошел в 2001 году 11 сентября в США.
SM News вчера в 18:18
Здоровье
Из-за коронавируса занято 84% взрослых коек в больницах Петербурга
Ранее LIVE24 сообщало о том, что Мариинскую больницу в Петербурге закрыли из-за локальной вспышки коронавируса.
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Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.
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Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:34
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Отец Сергий назвал свое отлучение от церкви «гонением на православных»
КП - Екатеринбург вчера в 17:20
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
РИА Новости вчера в 15:03
Игры
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Певица Азиза недавно собиралась сыграть свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном, однако недавно она отменила торжество.
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Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».
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«Могучие» мыши смогли сохранить мышечную массу на МКС
Ученые из Лаборатории Джексона установили, как сохранить мышечную массу в условиях микрогравитации.
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Президент Франции заявил о недопустимости партнерства ЕС и Турции
Париж не рассматривает партнерство с Анкарой из-за ее агрессивных действий в Средиземноморье.
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Папа римский назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием
Удовольствие от секса или хорошей еды является «божественным», Об этом заявил папа римский Франциск, сообщает РИА Новости.
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в России гарантированного дохода для граждан.
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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории
Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете (СК), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РБК вчера в 12:51
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Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.
RT на русском вчера в 21:24