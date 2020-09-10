Происшествия

Газета.RuГазета.RuПрезидент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Возгорание в порту Бейрута, вероятно, могло произойти из-за поджога. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности, цитирует РИА "Новости". Политику кажется, что пожар могли устроить преднамеренно.
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Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

RT на русскомвчера в 13:09

Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута мог начаться из-за умышленного поджога

Эхо Москвывчера в 18:08

Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте

РБКвчера в 14:00

Стала известна причина пожара в порту Бейрута

Телеканал 360°вчера в 14:14

Совет обороны Ливана создал комиссию по налаживанию работы бейрутского порта

ТАССвчера в 21:35

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Газета.Ruвчера в 13:04

Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально

РИА Новостивчера в 12:55
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Попытка военных США атаковать Россию при отработке действий с помощью новейшей системы управления ABSM закончилась полным провалом.
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Происшествия

Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае

Мощный взрыв прогремел возле гостиницы, расположенной в южном китайском городе Чжухай. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Российская газета вчера в 23:20
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Происшествия

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАСС вчера в 11:09
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Гаджеты

В России началось производство отечественной материнской платы

В России началось серийное производство отечественной материнской платы DP310T, сообщили СМИ в четверг, 10 сентября.
NewInform вчера в 13:42
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Происшествия

Чиновницу в мэрии Димитровграда заподозрили во взяточничестве

Напомним, в августе 2020 года в Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей одной из детских садов по обвинению во взяточничестве.
REGNUM вчера в 21:04
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Политика

Четыре российских партии могут ликвидировать из-за неучастия в выборах

В четверг, 10 сентября, стало известно, что в России до конца года могут быть ликвидированы партии «Национальный курс», «Народ против коррупции», Российская партия садоводов и Родная партия.
Форпост Северо-Запад вчера в 04:26
Общество

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ТАСС 09 сентября в 05:32
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Политика

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфакс вчера в 16:33
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Общество

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
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Гаджеты

GeForce RTX 3090 Founders Edition вместится в стандартный ATX-корпус

Опасения геймеров оказались напрасными, поскольку появилось доказательство того, что GeForce RTX 3090 Founders Edition вместится в стандартный ATX-корпус.
Дни24 вчера в 13:11
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Общество

Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.
Известия вчера в 11:08
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Происшествия

В мире 11 сентября вспомнят жертв самого крупного теракта в истории

В мире вспомнят жертв самого крупного в истории человечества теракта, который произошел в 2001 году 11 сентября в США.
SM News вчера в 18:18
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Здоровье

Из-за коронавируса занято 84% взрослых коек в больницах Петербурга

Ранее LIVE24 сообщало о том, что Мариинскую больницу в Петербурге закрыли из-за локальной вспышки коронавируса.
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Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.
Газета.Ru вчера в 09:38
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Общество

В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:34
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Религия

Отец Сергий назвал свое отлучение от церкви «гонением на православных»

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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

РИА Новости вчера в 15:03
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Игры

Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.
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Кино

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Политика

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
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Эксперты обсуждают приём Тихановской в Польше в качестве «президента Беларуси»

Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».
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«Могучие» мыши смогли сохранить мышечную массу на МКС

Ученые из Лаборатории Джексона установили, как сохранить мышечную массу в условиях микрогравитации.
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Президент Франции заявил о недопустимости партнерства ЕС и Турции

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Папа римский назвал секс и хорошую еду «божественным» удовольствием

Удовольствие от секса или хорошей еды является «божественным», Об этом заявил папа римский Франциск, сообщает РИА Новости.
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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории

Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете (СК), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Армия и оружие

Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.
RT на русском вчера в 21:24
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