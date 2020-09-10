Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
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Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
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Президент Ливана Мишель Аун не исключил, что пожар в порту Бейрута мог возникнуть в результате саботажа. Он также допустил, что к ситуации могли привести «халатность или техническая неисправность».В источнике
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