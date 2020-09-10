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Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Президент Ливана Мишель Аун не исключил, что пожар в порту Бейрута мог возникнуть в результате саботажа. Он также допустил, что к ситуации могли привести «халатность или техническая неисправность».В источнике
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Известия

Президент Ливана допустил возможность поджога в порту Бейрута

Известия12:56
RT на русском

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

RT на русском13:09
Газета.Ru

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Газета.Ru13:04
РБК

Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте

РБК14:00
Эхо Москвы

Причиной пожара в порту Бейрута могло стать неосторожное обращение с «болгаркой», заявил министр труда Мишель Наджар

Эхо Москвы13:33
ТАСС

Президент Ливана считает, что пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией

ТАСС13:15
РИА Новости

Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально

РИА Новости12:55

Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».
РБК14:49
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Совет Европы призвал расследовать пытки Тепсуркаева

Российские власти обязаны обеспечить безопасность похищенного модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием, заявила комиссар Совета Европы по правам человека.
Кавказский узел12:51

Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолец14:53
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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Ведомости05:51
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В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%.
Российская газета19:00
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