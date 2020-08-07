Президент Ливана озвучил три версии взрыва в порту Бейрута
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Ливанский президент запросил спутниковые снимки момента взрыва в порту у своего французского коллеги Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут. Если Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится к другим странам. Кроме этого, отрабатывается версия с пожаром.В источнике
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