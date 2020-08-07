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МонаВиста
МонаВиста

Президент Ливана озвучил три версии взрыва в порту Бейрута

Ливанский президент запросил спутниковые снимки момента взрыва в порту у своего французского коллеги Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут. Если Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится к другим странам. Кроме этого, отрабатывается версия с пожаром.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Президент Ливана заявил о возможном «внешнем вмешательстве» в Бейруте

REGNUM13:55
РБК

Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте

РБК09:42
РИА Новости

Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте

РИА Новости06:47
Известия

Президент Ливана рассказал о расследовании причин взрыва в Бейруте

Известия07:42
ТАСС

В Ливане рассматривают несколько версий взрыва, в том числе «внешнее воздействие»

ТАСС07:10
Московский Комсомолец

Президент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомба

Московский Комсомолец06:52
Комсомольская правда

Президент Ливана сообщил о новых версиях причины взрыва в Бейруте

Комсомольская правда07:45

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
Взгляд.ру10:34
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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