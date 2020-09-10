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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Президент Ливана возможной причиной пожара в Бейруте назвал поджог

Пожар на складе автомобильных покрышек в порту в Бейруте мог быть следствием преднамеренного саботажа или технической неисправности. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун.В источнике
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ТАСС

Совет обороны Ливана создал комиссию по налаживанию работы бейрутского порта

ТАСС21:35
Эхо Москвы

Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута мог начаться из-за умышленного поджога

Эхо Москвы18:08
РБК

Президент Ливана назвал саботаж возможной причиной пожара в Бейруте

РБКвчера в 14:00
Телеканал 360°

Стала известна причина пожара в порту Бейрута

Телеканал 360°вчера в 14:14
RT на русском

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

RT на русскомвчера в 13:09
Газета.Ru

Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута

Газета.Ruвчера в 13:04
РИА Новости

Президент Ливана допустил, что пожар в порту могли устроить специально

РИА Новостивчера в 12:55

Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и подарил ему карту Российской империи XIX века, в состав которой тогда входила территория республики.
Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России
Ruposters.ruвчера в 08:50
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.
Интерфаксвчера в 16:33
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Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
Военное дело8 сентября в 06:54
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Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной компании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".
Pravda.Ru22:07
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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