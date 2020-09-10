Президент Ливана возможной причиной пожара в Бейруте назвал поджог
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Пожар на складе автомобильных покрышек в порту в Бейруте мог быть следствием преднамеренного саботажа или технической неисправности. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун.В источнике
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