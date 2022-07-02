РИА НовостиПрезидент Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Киева.Lenta.ruВоюющее на стороне Киева формирование белорусов попало под обстрел российской артиллерии, в результате погибли 20 человек.URA.RuПрезидент обвинил в гибели белорусов оппозиционных лидеров.КоммерсантъЛукашенко обвинил в отправке белорусов на войну за украинский режим оппозиционных лидеров, покинувших республику.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuАбзацРЕН ТВLife.ruВечерняя МоскваЯмал-МедиаПодробнее о событииЛукашенко заявил о гибели 20 белорусов, которые вели бои на стороне УкраиныКоммерсантъ19:58Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне КиеваРЕН ТВ19:46Президент Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне УкраиныРИА Новостивчера в 16:36Лукашенко заявил о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусов из полка КалиновскогоLenta.ru18:04Лукашенко заявил о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусовОбщественная служба новостей17:05Лукашенко рассказал о гибели 20 воевавших на стороне Киева белорусовИА Красная Весна17:00Лукашенко заявил о гибели 20 воевавших на стороне Киева выходцев из БелоруссииИзвестия18:56Показать ещёОценить169Поделиться