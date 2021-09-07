Издание Bloomberg сообщило, что Европа столкнулась с резким ростом цен на энергоносители: стоимость газа и электроэнергии дошла до рекордов, причем процесс продолжается – сегодня газ торгуется на уровне в 650 долларов за тысячу кубов.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) уведомило Минэкономразвития РФ о сложностях с ввозом в страну хладагентов, использующихся при производстве и обслуживании холодильников, кондиционеров и подобной техники.