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Президент «Лукойла» допустил обвал рынка при цене нефти по $100 за баррель

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что рост цен на нефть выше ста долларов за баррель способен обрушить рынок.
РИА Новости
Президент ЛУКОЙЛа выразил надежду, что параметры соглашения стран ОПЕК, определенные до конца 2022 года, не будут меняться.
РБК
Глава "Лукойла" назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов.
ТАСС
Сейчас цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.
РИА Новости

С чего всё началось

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о сделке ОПЕК+, энергопереходе и налогах
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о сделке ОПЕК +, энергопереходе и налогах Российские нефтяники готовятся наращивать добычу по мере того, как участники соглашения ОПЕК + ослабляют ограничения.
Коммерсантъ18:10

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Глава «Лукойла» Алекперов: при высоких ценах на нефть демпфер на топливо начинает «давать сбои»
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Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка нефти при ценах выше $100 за баррель
RT на русском02:08
Глава «Лукойла» Алекперов: цена нефти выше ста долларов за баррель может обрушить рынок
РИА Новости02:08
Алекперов: цены на нефть выше $100 за баррель приведут к обрушению рынка нефти
ТАСС01:36
Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка при нефти по $100 за баррель
РБК00:52
Президент «ЛУКОЙЛа» не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100/б
Интерфакс23:50
Глава ЛУКОЙЛа: цены на нефть выше $100 за баррель приведут к обрушению рынка
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