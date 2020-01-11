Политика
ИзвестияГлава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране. Об этом Евгений Дыхне сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.
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Политика
В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении кокаина
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева признала вину в совершении преступления – хранении кокаина, раскаялась и попросила прекратить в отношении нее уголовное преследование, назначив ей штраф.
Армия и оружие
Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео
Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада
Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
Происшествия
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Политика
В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики озвучили признаки, говорящие о том, что у вас нет онкологии, передает «Слово и Дело».
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Политика
В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Общество
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике
58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Футбол
«Барселона» навяжет футболистам особое правило
В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.
Происшествия
В Пермском крае столкнулись автобус с детьми и пять машин
Сегодня днем на 469 километре трассы М-7 Волга произошло массовое ДТП с участием фуры, газели, автобуса и нескольких легковых автомобилей.
Политика
Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing
Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Гаджеты
С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7
С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Гаджеты
Флагманский 7-нм графический процессор NVIDIA может представить в конце марта
Некоторые аналитики ожидают, что на конец марта намечен анонс флагманского графического процессора поколения Ampere, который будет выпускаться по 7-нм технологии.