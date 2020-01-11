Политика

ИзвестияИзвестияГлава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране. Об этом Евгений Дыхне сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.
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В МАУ прокомментировали признанием Ираном вины

Московский Комсомолец03:48

Глава «Украинских авиалиний» ответил на заявление Ирана о сбитом Boeing

Lenta.ru02:54

«Международные авиалинии Украины» прокомментировали признание Ираном вины за сбитый Boeing

ТАСС02:18

Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing

РБК02:42

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Известия02:30

Директор МАУ заявил, что он не сомневался в непричастности компании к крушению лайнера в Иране

ТК Звезда02:50

Президент МАУ: компания была уверена в невиновности экипажа Boeing-737

РЕН ТВ02:03
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Политика

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
РБК вчера в 14:39
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении кокаина

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева признала вину в совершении преступления – хранении кокаина, раскаялась и попросила прекратить в отношении нее уголовное преследование, назначив ей штраф.
Культуромания вчера в 10:01
Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Армия и оружие

Момент запуска «Калибра» на учениях в Черном море попал на видео

Телеканалу «Звезда» удалось заснять пуск ракет «Калибр» на учениях в Черном море.
Политика Сегодня вчера в 01:08
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада

Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
РБК 04:00
Происшествия

В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Российская газета 04:56
Энергетика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости 09 января в 11:56
Политика

В Госдуме осудили действия Ирана, сбившего украинский самолёт

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские парламентарии осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолёт, но понимают, что на этот удар их спровоцировали США.
News.ru 02:17
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru вчера в 01:35
Кино

Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

Сусанин 09 января в 06:51
Здоровье

Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

Медики озвучили признаки, говорящие о том, что у вас нет онкологии, передает «Слово и Дело».
SMINEWS в Подольске вчера в 17:43
Происшествия

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

РИА Новости 05:11
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента.
Национальная служба новостей вчера в 09:37
Общество

Умер правивший 50 лет Оманом султан

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
РБК вчера в 19:31
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
REGNUM вчера в 03:11
Общество

Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу

Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Экспресс газета вчера в 00:58
Шоу-бизнес

58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике

58-летняя Екатерина Андреева показала фото в купальнике Поклонники остались в восторге от физической формы телеведущей.
Экспресс газета вчера в 23:44
Футбол

«Барселона» навяжет футболистам особое правило

В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.
Lenta.ru 03:54
Происшествия

В Пермском крае столкнулись автобус с детьми и пять машин

Сегодня днем на 469 километре трассы М-7 Волга произошло массовое ДТП с участием фуры, газели, автобуса и нескольких легковых автомобилей.
Российская газета вчера в 06:25
Политика

Признание Ирана подтвердило версию СБУ о ручном пуске ракеты по Boeing

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing.
News.ru 04:31
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Газета.Ru 03:23
Гаджеты

С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

С 14 января прекратится техническая поддержка операционной системы Windows 7.
Челнинские известия 01:24
Гаджеты

Флагманский 7-нм графический процессор NVIDIA может представить в конце марта

Некоторые аналитики ожидают, что на конец марта намечен анонс флагманского графического процессора поколения Ampere, который будет выпускаться по 7-нм технологии.
3DNews 04:17
Происшествия

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК 04:51
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Уральский конкурент Егора Крида засветился в популярном американском шоу

Моменты 02:27
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