Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране. Об этом Евгений Дыхне сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

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Футбол «Барселона» навяжет футболистам особое правило В новые контракты игроков «Барселоны» будут включены особые условия, связанные с нефутбольной деятельностью игроков.