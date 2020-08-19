Президент Мали объявил об отставке после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку после того, как в стране произошел военный мятеж. В ходе телевизионного обращения он также объявил о роспуске парламента и правительства.