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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Президент Мали объявил об отставке после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку после того, как в стране произошел военный мятеж. В ходе телевизионного обращения он также объявил о роспуске парламента и правительства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Президент Мали объявил об отставке

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники. Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако.
РИА Новости20:23
Подробнее о событии
ТАСС

Президент Мали объявил об отставке

ТАСС01:25
RT на русском

Президент Мали объявил о своей отставке

RT на русском20:25
Газета.Ru

Президент Мали подал в отставку

Газета.Ru20:29
РБК

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

РБК20:55
Коммерсантъ

Президент Мали объявил об отставке после военного мятежа

Коммерсантъ20:25
Комсомольская правда

Президент Мали объявил о своей отставке после ареста мятежниками

Комсомольская правда20:24
РИА Новости

Президент Мали объявил об отставке

РИА Новости20:23

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