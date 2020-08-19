Президент Мали объявил об отставке после военного мятежа
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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что уходит в отставку после того, как в стране произошел военный мятеж. В ходе телевизионного обращения он также объявил о роспуске парламента и правительства.В источнике
С чего всё началось
Президент Мали объявил об отставке
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это произошло спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники. Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако.
РИА Новости20:23
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