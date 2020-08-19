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Президент Мали подал в отставку после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке. Это произошло после того, как главу страны арестовали в ходе военного мятежа, передает Reuters. В эфире одного из местных телеканалов Кейта заявил, что не хочет оставаться у власти ценой кровопролития.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Президент Мали объявил об отставке

ТАСС01:25
RT на русском

Президент Мали объявил о своей отставке

RT на русском20:25
Газета.Ru

Президент Мали подал в отставку

Газета.Ru20:29
РБК

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

РБК20:55
Коммерсантъ

Президент Мали объявил об отставке после военного мятежа

Коммерсантъ20:25
Комсомольская правда

Президент Мали объявил о своей отставке после ареста мятежниками

Комсомольская правда20:24
РИА Новости

Президент Мали объявил об отставке

РИА Новости20:23

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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В России банки увеличили реструктуризацию долгов крупного бизнеса

В июле речь могла идти о пересмотре условий займов бизнесу на 1,3 трлн руб. Напомним, бизнес в России получил рекордные убытки как минимум за 16 лет: без учета малых предприятий компании потеряли весной более 1,5 трлн руб. Общая прибыль бизнеса в России за март, апрель и май сократилась на 67% в годовом исчислении.
Коммерсантъ00:32