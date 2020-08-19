Президент Мали подал в отставку после военного мятежа
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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке. Это произошло после того, как главу страны арестовали в ходе военного мятежа, передает Reuters. В эфире одного из местных телеканалов Кейта заявил, что не хочет оставаться у власти ценой кровопролития.В источнике
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