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РБК
РБК

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку после того, как в стране произошел военный мятеж. Об этом он заявил в ходе телевизионного обращения, передает Reuters. «Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», — сказал Кейта.В источнике
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Эхо Москвы

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране

Эхо Москвы06:03
ТАСС

Президент Мали объявил об отставке

ТАСС01:25
РИА Новости

Президент Мали объявил об отставке

РИА Новости20:23
РБК

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

РБК20:55
Известия

Задержанный мятежниками президент Мали объявил об отставке

Известия20:41
RT на русском

Президент Мали объявил о своей отставке

RT на русском20:25
Российская газета

В Мали произошла смена власти

Российская газета01:23

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Внедорожник барнаульского чиновника стал расплатой за взятки

Барнаул, 19 августа 2020, 13:07 — REGNUM Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Барнаула по уголовному делу о получении взяток директором муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» Сергеем Гончаровым при посредничестве главного инженера Евгения Резанцева.
REGNUM06:07
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Минфин предложил новые налоговые льготы для резидентов российских САР

Минфин рассчитывает, что изменения повысят инвестиционную привлекательность специальных административных районов, что создаст дополнительные стимулы для перевода иностранных активов в российскую юрисдикцию.
Финмаркет01:19
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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