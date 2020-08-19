Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку после того, как в стране произошел военный мятеж. Об этом он заявил в ходе телевизионного обращения, передает Reuters. «Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», — сказал Кейта.