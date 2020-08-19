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РБК
РБК

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку после того, как в стране произошел военный мятеж. Об этом он заявил в ходе телевизионного обращения, передает Reuters. «Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», — сказал Кейта.В источнике
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Известия

Задержанный мятежниками президент Мали объявил об отставке

Известия20:41
Российская газета

В Мали произошла смена власти

Российская газета01:23
РБК

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

РБК20:55
ТАСС

Президент Мали объявил об отставке

ТАСС01:25
RT на русском

Президент Мали объявил о своей отставке

RT на русском20:25
Комсомольская правда

Президент Мали объявил о своей отставке после ареста мятежниками

Комсомольская правда20:24
РИА Новости

Президент Мали объявил об отставке

РИА Новости20:23

Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»
Вести.Ru01:20
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Ведомости04:39
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В польском МИДе призвали ЕС к солидарности в белорусском вопросе

Польша надеется на солидарность ЕС в отношении к белорусского кризису и к политике России в данном вопросе, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач 19 авгутса в эфире Польского радио.
ИА Красная Весна05:10
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Лукашенко собрал новое заседание Совбеза

Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.
РИА Новости05:11
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Жителя Татарии обвиняют в изнасиловании и совращении малолетних

Набережные Челны, Татария, 19 августа 2020, 12:03 — REGNUM В Татарии возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Набережных Челнов по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
REGNUM05:03
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости04:01
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