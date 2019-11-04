Политика
ТАССПрезидент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте McDonald's.
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Общество
Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году
В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Челнинские известия вчера в 07:05
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Вечерняя Москва 01 ноября в 02:08
Происшествия
В расследовании убийства главы центра «Э» Ингушетии есть прогресс — СК
Следственный комитет отчитался об определенном прогрессе в расследовании убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
REGNUM 07:25
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Сивилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru 21:13
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями
На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.
Летидор 03:15
Общество
Бутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину, рассказала телеканалу CBS про условия ее содержания в американской тюрьме.
Lenta.ru 22:02
Футбол
«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве
Московский Комсомолец вчера в 08:06
Здоровье
«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане
"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака», достиг исторического максимума.
Известия 21:12
Кино
Джордж Мартин отказался от работы над приквелом «Игры престолов»
Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый сериал «Игра престолов» отказался работать над сценарием нового приквела до тех пор, пока не закончит книгу «Ветра зимы».
Sibnet Новости 01 ноября в 22:26
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Здоровье
Известный врач предостерег россиян о страшном вреде популярного лекарства
Известный доктор Александр Мясников рассказал, кому категорически нельзя принимать аспирин.
Оka.fm вчера в 08:30
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Шоу-бизнес
Известную певицу постиг конфуз на концерте во Владивостоке
Известную российскую певицу Наташу Королеву постиг конфуз на концерте во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:00
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец 13:02
Единоборства
Розенструйк отправил в нокаут Орловского на 29-й секунде поединка
Жаирзиньо Розенструйк, суринамский боец MMA, смог нокаутировать уроженца Белоруссии Андрея Орловского уже в первом раунде боя.
Discover24 02:31
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Космос
В Млечном Пути открыли самую маленькую черную дыру
Наблюдения за вспышками сверхновых и черными дырами показывают, что между самыми тяжелыми пульсарами, вращающимися нейтронными звездами, и самыми легкими черными дырами существует своеобразный "провал".
ТАСС Наука 01 ноября в 05:14
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor вчера в 09:29