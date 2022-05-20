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Президент Молдавии Санду допустила покупку газа на рынке при остановке поставок из России

Молдавия готова закупать газ на рынке в случае прекращения поставок из России.
Экономика сегодня
Власти страны в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
РИА Новости
Санду не знает, как поведет себя Россия, но намеревается покупать энергоресурс на мировом рынке.
Infinica
Глава Молдавии добавила, что в настоящее время страна надеется на поддержку ЕС.
URA.Ru

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Молдавия купит газ на рынке, если Россия прекратит поставки — президент
ИА Красная Весна00:40
Президент Молдавии Санду заявила о намерениях купить газ на мировом рынке при остановке поставок из России
Комсомольская правда18:00
Санду: Молдавия купит газ на рынке по «драматичным ценам», если Россия прекратит поставки
РИА Новостивчера в 15:37
Президент Молдавии Санду допустила покупку газа на рынке при остановке поставок из России
Lenta.ruвчера в 16:33
Санду заявила о намерениях купить газ на мировом рынке
Infinicaвчера в 16:19
Санду заявила, что Молдавия закупит газ на рынке по «драматичным ценам»
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