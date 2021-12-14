Путин не поддержал идею введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Владимир Путин в ходе совещания с правительством отметил, что введение QR-кодов на транспорте в ближайшее время окажется сложным в реализации и создаст много проблем для граждан на фоне новогодних праздников.