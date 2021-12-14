Будьте в Плюсе

Президент Молдавии Санду заявила о несогласии с размером долга «Газпрому» за газ

Газораспределительная компания "Молдовагаз" перевела Газпрому платеж за газ, потребленный в ноябре.
Агентство нефтегазовой информации
Сейчас молдавское предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов, отмечается в сообщении.
Экономика сегодня
В конце ноября «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в октябре и за первую половину ноября.
Коммерсантъ
В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту по 790 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Молдовагаз» просит крупных потребителей выплатить аванс за газ для расчёта с «Газпромом»
Banki Loans16:52
Президент Молдавии Санду заявила о несогласии с размером долга «Газпрому» за газ
ПРАЙМвчера в 13:12
Премьер Молдавии Гаврилица: кабмин не будет помогать «Молдовагазу» гасить долг по газу
РИА Новостивчера в 10:44
«Молдовагаз» просит небытовых потребителей дать ей аванс за газ
Lenta.ruвчера в 11:40
«Молдовагаз» просит аванс у потребителей из-за нехватки средств для расчетов с «Газпромом»
ТАССвчера в 12:28
«Молдовагаз» попросил аванс у небытовых потребителей для расчётов с «Газпромом»
RT на русскомвчера в 13:08
Молдавия оплатила «Газпрому» поставки топлива за ноябрь
Комсомольская правдавчера в 01:52

Интересное

Экс-глава офиса Зеленского Богдан назвал его поведение неудачным пародированием Путина

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал модель поведения главы государства Владимира Зеленского "неудачным пародированием" российского лидера Владимира Путина периода 2000-х годов.
РИА Новости17:38

Путин не поддержал идею введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Владимир Путин в ходе совещания с правительством отметил, что введение QR-кодов на транспорте в ближайшее время окажется сложным в реализации и создаст много проблем для граждан на фоне новогодних праздников.
RT на русском16:48

Канадец Пьетранжело опасается ехать на Олимпиаду

Защитника "Вегаса" смущает вероятность оказаться на изоляции более чем на месяц Защитник Вегас Голден Найтс Алекс Пьетранжело сомневается в том, что сыграет за сборную Канады по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Inc-news.ruвчера в 15:19

Президент Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года по рейтингу YouGov

Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, поднявшись в этом году на три позиции и заняв девятую строчку, следует из результатов опроса, проведенного компанией YouGov.
РИА Новостивчера в 08:15

Жебривский: Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Lenta.ru17:22

Главный психиатр Минздрава назвал проявления постковидного синдрома

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев ранее сообщил РБК, что наиболее частными симптомами постковидного синдрома являются слабость, спутанность сознания, отсутствие «ясности в голове», нарушения памяти.
РБК17:47