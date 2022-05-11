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Президент Молдавии считает, что Россия должна отсрочить выплату долга за газ

Президент Молдавии считает, что Россия не должна настаивать на возвращении Молдавией долга за потребленный газ в сложный экономический период.
ТАСС
Президент Молдавии Майя Санду захотела списания долгов за российский газ.
Lenta.ru
Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку голубого топлива в Молдавию на следующие пять лет.
ТАСС
В апреле министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика пока не готова возвращать долг российскому «Газпрому», поэтому может быть отключена от поставок газа 1 мая.
Lenta.ru

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Президент Молдавии Санду заявила, что Россия должна отсрочить выплату долга за газ
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Санду: Россия должна отсрочить выплату Молдавией долга за газ
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Майя Санду считает, что Россия должна отсрочить выплату Молдавией долга за газ
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