Южнокорейские СМИ раскрывают технические показатели для грядущего Tucson N Line и полноценной модели N. Согласно отчету, Tucson N следующего поколения будет оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который будет развивать мощность 290 лошадиных сил и крутящий момент 421 Нм.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Рахманов отмечает, что изначально разработка атомной подлодки «Хаски» и дизельной «Калины» проходила при финансировании Министерства обороны, сейчас же работы ведутся в рамках того, что можно сделать инициативно за счет ОСК.
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
Батарея емкостью 2800 мАч по сравнению с 2,510 мАч в прошлом году с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 15 Вт. Motorola Razr 5G будет доступен для покупки в черном цвете по всей Европе по рекомендованной розничной цене 1499 евро.
«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.