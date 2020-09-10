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Soccer.ru
Soccer.ru

Президент «Наполи» Де Лаурентис заразился коронавирусом

Пресс-служба "Наполи" на официальном сайте сообщила, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом.В источнике
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Чемпионат

Президент «Наполи» Де Лаурентис пренебрёг протоколом COVID-19

Чемпионат08:06
Спорт-Экспресс

Президент «Наполи» заразился коронавирусом

Спорт-Экспресс04:18
РИА Новости

Владелец «Наполи» заразился коронавирусом

РИА Новости03:45
Матч ТВ

71-летний президент «Наполи» сдал положительный тест на COVID-19

Матч ТВ04:08
Sport24.ru

Президент «Наполи» заразился коронавирусом

Sport24.ru03:57
Газета.Ru

71-летний владелец «Наполи» заразился коронавирусом

Газета.Ru03:55
Soccer.ru

Президент «Наполи» Де Лаурентис заразился коронавирусом

Soccer.ru04:15

Новый Hyundai Tucson N получит 290-сильный мотор

Южнокорейские СМИ раскрывают технические показатели для грядущего Tucson N Line и полноценной модели N. Согласно отчету, Tucson N следующего поколения будет оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который будет развивать мощность 290 лошадиных сил и крутящий момент 421 Нм.
Новый Hyundai Tucson N получит 290-сильный мотор
32CARS.ru23:44
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Рахманов отмечает, что изначально разработка атомной подлодки «Хаски» и дизельной «Калины» проходила при финансировании Министерства обороны, сейчас же работы ведутся в рамках того, что можно сделать инициативно за счет ОСК.
Evo-rus.com01:11
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Бренд Motorola представил обновленный складной Razr с поддержкой 5G

Батарея емкостью 2800 мАч по сравнению с 2,510 мАч в прошлом году с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 15 Вт. Motorola Razr 5G будет доступен для покупки в черном цвете по всей Европе по рекомендованной розничной цене 1499 евро.
Astera05:13
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.
RT на русском08:44
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Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.
RT на русском08:17
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