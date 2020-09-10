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Soccer.ru
Soccer.ru

Президент «Наполи» Де Лаурентис заразился коронавирусом

Пресс-служба "Наполи" на официальном сайте сообщила, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
Sports.ru

Де Лаурентис заразился коронавирусом. Ему 71 год

Sports.ru04:26
Спорт-Экспресс

Президент «Наполи» заразился коронавирусом

Спорт-Экспресс04:18
Газета.Ru

71-летний владелец «Наполи» заразился коронавирусом

Газета.Ru03:55
Чемпионат

Президент «Наполи» Де Лаурентис заразился COVID-19

Чемпионат03:59
Sport24.ru

Президент «Наполи» заразился коронавирусом

Sport24.ru03:57
Матч ТВ

71-летний президент «Наполи» сдал положительный тест на COVID-19

Матч ТВ04:08
РИА Новости

Владелец «Наполи» заразился коронавирусом

РИА Новости03:45

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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