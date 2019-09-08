Политика
News.ruПрезидент Nissan Саикава намерен подать в отставку
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава хочет покинуть свой пост. По данным Kyodo, решение принято на фоне скандала с финансовыми махинациями. Таким образом Саикава хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своём посту.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:16, Вашингтон
Авто
Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR
Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
32CARS.ru 06 сентября в 09:11
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Политика
Луценко объяснил, почему Украина не выдала Цемаха Нидерландам
Выдать Нидерландам похищенного СБУ ополченца Владимира Цемаха, который считается «ключевым» свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года, Украине не позволяет Конституция.
ФАН 09:03
Происшествия
В Москве ребенок умер, вылив на себя горячий суп
В Москве ребенок в возрасте полутора лет опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и скончался от полученных ожогов.
Газета.Ru 10:46
Политика
Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян
Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".
Газета.Ru 11:02
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о смерчах на юге России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможности возникновения смерчей в море на юге страны.
Известия 12:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Происшествия
Шторм стал причиной гибели двух человек в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
Lenta.ru 12:42
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35
Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:18
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
Путин уволил защищавшего детей генерала
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Политика
Мэр Новосибирска Локоть заявляет о своей победе на выборах
Интерфакс - Россия 11:45
Здоровье
Врачи в РФ учатся диагностировать редкую патологию костной ткани у детей
Официальный перечень орфанных заболеваний в России недавно пополнился еще одной редко встречающейся патологией со сложным названием - фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП).
Российская газета 07:10
Кино
Звезда «Сумерек» заявила, что хочет сыграть супергероя-гея
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила, что она хочет исполнить роль супергероя-гея. Об этом 7 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 12:10
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грецкого ореха для здоровья
Волгоградская правда 12:47
Политика
Явка на выборах в Челябинской области превысила 40%
В Челябинской области явка на выборах, которые проходили 8 сентября, по данным облизбиркома на 19:30, составила 42,35%.
Znak.com 11:33