Политика

News.ruNews.ruПрезидент Nissan Саикава намерен подать в отставку

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава хочет покинуть свой пост. По данным Kyodo, решение принято на фоне скандала с финансовыми махинациями. Таким образом Саикава хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своём посту.
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СМИ: президент Nissan намерен подать в отставку

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