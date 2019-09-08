Политика

ПрофильПрофильПрезидент Nissan намерен уйти в отставку из-за завышенных бонусов

Президент компании Nissan Хирото Саикава намерен подать в отставку. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно в воскресенье, 8 сентября. Таким образом Саикава возьмет на себя ответственность за завышенные бонусы, которые он получал на этом посту.
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СМИ: президент Nissan намерен подать в отставку

ТАСС11:29

СМИ сообщили о планах главы автоконцерна Nissan покинуть свой пост

РИА Новости12:33

Глава Nissan намерен уйти в отставку из-за того, что получал лишнюю зарплату

Коммерсантъ12:33

Президент японского автоконцерна «Ниссан» намерен подать в отставку на фоне скандала с финансовыми махинациями

Эхо Москвы12:03

Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала

РБК14:09

Скандал с махинациями: глава Nissan хочет уйти

Вести.Ru12:35

Президент Nissan покинет пост из-за финансового скандала

Известия12:49
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