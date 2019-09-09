Политика
Quto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Nissan намерен уйти в отставку из-за того, что получал лишнюю зарплату
Коммерсантъвчера в 12:33
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия вчера в 22:06
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Гаджеты
Логотип яблока в новых iPhone сменит свое привычное расположение
Дни24 вчера в 11:50
Политика
Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
Известия вчера в 14:44
Экономика
«Транснефть» отказалась от идеи независимых экспертиз качества нефти
«Транснефть» отвергла предложение «Роснефти» по контролю качества. Нефтяная компания выступила против привлечения независимых экспертов.
Невские Новости вчера в 20:58
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа вчера в 14:14
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 17:16
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%
Интерфакс вчера в 22:46
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Происшествия
Жительницу Камчатки заподозрили в убийстве двух малолетних детей
В отношении жительницы города Вилючинска возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей, сообщает Следственное управление СКР по Камчатскому краю.
Известия 00:14
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru вчера в 06:53
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru вчера в 17:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Политика
Александр Осипов побеждает на выборах главы Забайкалья
ФедералПресс вчера в 20:41
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости вчера в 15:44
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку до 7 процентов
На сайте регулятора сообщается, что с 9 сентября 2019 года ключевая ставка составит 7 %. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 4,0 %. «В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4 %», – говорится в официальном сообщении Центробанка.
ФедералПресс 06 сентября в 06:33
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в ОАЭ
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru 06 сентября в 19:08
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия вчера в 00:38
Происшествия
В Шереметьево Boeing прервал вылет из-за неисправности
РБК вчера в 12:58
Армия и оружие
Празднование 71-й годовщины образования КНДР пройдет без большого военного парада
Торжества в честь 71-й годовщины образования КНДР пройдут в понедельник на главной площади народной республики без большого военного парада, что обусловлено тем, что в текущем году отмечается не круглая дата.
ТАСС вчера в 17:07