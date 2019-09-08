Политика
РБКПрезидент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями. Об этом сообщает агентство Kyodo. Конкретные сроки ухода в отставку он не назвал.
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Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов.
Известия 14:20
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:18
Баскетбол
Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
ProstoProSport 14:16
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в создании зоны безопасности для террористов
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты планируют создать зону безопасности в Сирии для террористической организации.
Газета.Ru 11:50
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Политика
Избирательные участки закрылись в России в единый день голосования
Избирательные участки в единый день голосования в России закрылись в 20.00.
ФАН 13:00
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Футбол
Милота дня. Девочка встретила Неймара и расплакалась
Ариана поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с росписями всех игроков сборной Бразилии.
Спорт-Экспресс 13:28
Политика
На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33%
Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 11:57
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Наука
Математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет
Математикам Массачусетского технологического института и Бристольского университета Эндрю Сазерленд и Эндрю Букер нашли решение последней неразрешенной части математической задачи о трех кубах.
МедиаПоток 06:41
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Политика
Выборы президента Абхазии состоялись
Телеканал 360° 08:57
Происшествия
Смотровая площадка Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Обрушилась часть верхней смотровой площадки Чкаловской лестницы — одной из главных достопримечательностей города.
Телеканал 360° 13:36
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный вчера в 23:52
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Авто
Приведение в порядок автомобиля после ДТП
При попадании в серьезную аварию с большими повреждениями может даже встать вопрос о целесообразности проведения ремонтных работ.
Car.ru 13:34
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 63
Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань в Китае достигло 63 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:39
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20