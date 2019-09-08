Политика
РБКПрезидент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями. Об этом сообщает агентство Kyodo. Конкретные сроки ухода в отставку он не назвал.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:33, Вашингтон
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой
49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Политика
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
РИА Новости 10:38
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму к 15 часам составила 12,31%
Говорит Москва 09:23
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
РИА Новости 12:04
Гаджеты
Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android
Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
Дни24 08:47
Политика
Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео
Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили орденами
Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
Ридус вчера в 10:17
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
RT на русском 13:19
Политика
Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
На выборах губернатора Волгоградской области со значительным отрывом от конкурентов лидирует Андрей Бочаров.
Newdaypost.ru 13:34
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Российская газета 06:18
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Теннис
«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
«Первый канал» покажет финальный матч Открытого чемпионата США по теннису в прямом эфире.
РБК вчера в 14:53
Политика
Депутат Михаил Романов ответил на обвинения Эллы Памфиловой
Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов прокомментировал «ПД» заявление главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой о противозаконном применении им админресурса на выборах в Петербурге.
Петербургский дневник 12:47
Политика
Госдепартамент призвал Россию освободить оставшихся украинцев
Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся "под стражей несправедливо".
ТАСС вчера в 10:24
Футбол
В матче лидеров ФНЛ «Торпедо» обыграло «Химки»
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги встречались лидеры турнира «Торпедо» и «Химки».
Metaratings 13:27
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44