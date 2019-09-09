Политика
Quto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 11:18, Вашингтон
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Политика
Глава МИД РФ встретился с Вышинским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
News.ru 10:24
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае
Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.
Российская газета 10:35
Авто
Показаны дебютные рендеры новой Kia Optima
Пока новая KIA Optima проходит тесты и готовится к премьере, публика визуализирует и представляет седан в деталях.
Автоновости дня 04:29
Шоу-бизнес
«Поцелуи в прямом эфире»: Собчак заработает на своей свадьбе миллионы
Свадьба 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего режиссёра Константина Богомолова грядёт в пятницу, 13-го сентября.
Комсомольская правда 05:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Здоровье
Женщина родила двойню от собственного сына-гея
В Бразилии 45-летняя жительница Сан-Паулу родила двойняшек своему 24-летнему сыну, придерживающемуся нетрадиционной ориентации.
Регион online 11:04
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Политика
Результаты муниципальных выборов в петербурге до сих пор не подвели
Наблюдатели отмечают, что за пока еще временного главу города голосовали курсанты и бюджетники, кроме того вопросы вызвало и надомное голосование: на многих участках за ним не давали за ним следить, на участки урны возвращали поздно вечером с сотнями бюллетеней столько людей по словам экспертов, невозможно обойти чисто физически.
Эхо Москвы 11:14
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Шоу-бизнес
Лолита рассказала об условиях брачного контракта с мужем
Рассказала Лолита Милявская и об условиях контракта с Дмитрием Ивановым.
Дни24 01:47
Культура
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
РИА Новости 09:47
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
RT на русском 08:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Происшествия
В Чувашии двое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Чувашии в Яльчикском районе внедорожник столкнулся со школьным автобусом, в результате пострадали водитель и двое детей.
РБК 11:07
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Единоборства
Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко
По сообщениям инсайдеров, американская лига Bellator готовит прощальный бой Последнего Императора, как называют Федора.
Вести.Ru 06:59
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Теннис
Надаль назвал игру Медведева невероятной
ТВ Центр 04:57
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Политика
В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября
В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости 09:54
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52