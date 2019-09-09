Экономика
РБКПрезидент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала
Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями. Об этом сообщает агентство Kyodo. Конкретные сроки ухода в отставку он не назвал.
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Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
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Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
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Главный приз фестиваля «Золотая лоза» получил фильм из Узбекистана «Горячая лепешка» режиссера Умид Хамдамов.
Кубань 24 00:22
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США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
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Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно
По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
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По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
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Российская газета 13:54
Футбол
Северная Ирландия — Германия: Ройс и Киммих выйдут с первых минут
Сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между сборными Северной Ирландии и Германии. Стали известны стартовые составы команд на встречу.
Спорт-Экспресс 13:43
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Политика
В Улан-Ужэ после выборов собрался стихийный митинг
Московский Комсомолец 12:02
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
В ведомстве отметили, что по данному факту начали административное расследование.
РИА Новости 12:49
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Политика
Россия может выступить против проведения важных переговоров в США
Российская сторона может выступить с предложением о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров в связи с проводимой Вашингтоном визовой войной.
RT на русском 12:23
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Политика
Лавров на встрече с Вышинским пошутил об авторитете в СИЗО
Глава МИД Сергей Лавров на встрече с руководителем «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским пошутил об изменении своего авторитета во время пребывания журналиста в украинском СИЗО.
Rambler News Service 14:02
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Футбол
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 05:57
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
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Желающие могли проконсультироваться по вопросам удаления папиллом и родинок, а многодетные мамы могли сразу же пройти эту косметологическую процедуру.
Волга-Медиа 11:58
Технологии
Разработчик беспилотного аэротакси привлек €50 млн инвестиций
Немецкий стартап Volocopter (ранее E-volo), занимающийся разработкой беспилотного аэротакси, привлёк €50 млн от холдинговой компании Volvo и Geely, сообщила компания.
Rambler News Service 10:32
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ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37