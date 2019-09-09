Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями. Об этом сообщает агентство Kyodo. Конкретные сроки ухода в отставку он не назвал.

Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала

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