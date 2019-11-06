Футбол

Газета.RuГазета.RuПрезидент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
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«В больно тепличных условиях хотят жить». В «Оренбурге» ответили пожаловавшейся маме футболиста

Sport24.ru03:51

Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста

Газета.Ru06:40
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Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере.
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