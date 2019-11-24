Футбол
News.ruПрезидент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб. Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в «Сочи».
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Тренер «Оренбурга» перейдет в клуб, имеющий больше влияния на судейский корпус
Спорт день за днем07:48
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Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Футбол
Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко
Космос
Суперкомпьютер смоделировал эволюцию галактик и межгалактического газа
Притяжение галактик позволяет им с неизменным аппетитом поглощать и более мелких соседок, и обширные межгалактические облака газа.
Экономика
Bloomberg узнал о новом предложении Louis Vuitton для покупки Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) увеличила предложение о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co во второй раз за несколько дней.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
В Петербурге умерла почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, сообщил президент РАО Юрий Зинченко.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы, объем которых в консолидированном бюджете вырос на 12,4%, а в федеральном - на 18%.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Футбол
Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
Наука
Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур
Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел очередной выпуск романтического шоу «План Б». На этот раз право пойти на свидание с Ольгой Бузовой в тяжелом испытании выиграл Роман Гриценко.
Происшествия
В Нижегородской области произошел крупный пожар на складе
В городе Кулебаки Нижегородской области загорелся склад для хранения продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
ЖКХ
В дома жителей Курска вернулось тепло
В Курске устранили порыв теплосети, из-за которого более трех с половиной тысяч человек с утра воскресенья, 24 ноября, оставались без отопления и горячей воды, передает телеканал "Россия 24".
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Происшествия
Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании
Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Политика
Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников
Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.