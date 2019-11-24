Футбол

News.ruNews.ruПрезидент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб. Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в «Сочи».
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Президент «Оренбурга»: «Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей»

Sport24.ru07:21

Владимир Федотов: «Не говорил, что хочу уйти из „Оренбурга“ из-за судейства»

Спорт-Экспресс13:50

Президент «Оренбурга»: Возможно, Федотов решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей

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Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

Газета.Ru08:35

Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова

News.ru07:42
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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

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Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко

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Bloomberg узнал о новом предложении Louis Vuitton для покупки Tiffany

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Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou

Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Пятый канал вчера в 02:00
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Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
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Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур

Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.
Planet Today 22 ноября в 08:00
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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru 21 ноября в 07:18
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
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В Нижегородской области произошел крупный пожар на складе

В городе Кулебаки Нижегородской области загорелся склад для хранения продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
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В дома жителей Курска вернулось тепло

В Курске устранили порыв теплосети, из-за которого более трех с половиной тысяч человек с утра воскресенья, 24 ноября, оставались без отопления и горячей воды, передает телеканал "Россия 24".
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Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
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Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
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Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
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Москвичам пообещали ледяной дождь

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Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
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Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

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