Футбол
News.ruПрезидент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб. Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в «Сочи».
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Тренер «Оренбурга» перейдет в клуб, имеющий больше влияния на судейский корпус
Спорт день за днем07:48
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Общество
В Ростове в песке обмелевшего Дона утонула машина
Результат не заставил себя долго ждать: машина утонула в песке. В соцсети появились десятки фото и видео инцидента.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Шоу-бизнес
Пойманная с кокаином Бочкарева выложила пикантное фото в мужской рубашке
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Политика
В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму
Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Игры
Опубликованы новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новый набор скриншотов, который ещё раз демонстрирует красоты игры.
Политика
Савченко устроила в Киеве автопробег против продажи земли иностранцам
Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко возглавила автопробег против принятия закона о продаже земли на Украине иностранцам.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Общество
Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника
Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса».
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.
Политика
Соловьев оценил требования нового посла США к России
Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Шоу-бизнес
Наталия Ветлицкая в преддверии тура по России дала интервью Малахову
55-летняя звезда девяностых годов Наталья Ветлицкая вернулась в Россию с Испании с масштабным гастрольным туром, который запланирован на следующий год.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Культура
«Вы моя люблю, Краснодар!»: что сказала Полина Гагарина на концерте в Калининграде
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.