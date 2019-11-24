Футбол

News.ruNews.ruПрезидент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб. Не исключаю возможности, что Федотов может перейти в другой клуб, но необязательно в «Сочи».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент «Оренбурга»: «Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей»

Sport24.ru07:21

Тренер «Оренбурга» перейдет в клуб, имеющий больше влияния на судейский корпус

Спорт день за днем07:48

Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова

News.ru07:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Общество

В Ростове в песке обмелевшего Дона утонула машина

Результат не заставил себя долго ждать: машина утонула в песке. В соцсети появились десятки фото и видео инцидента.
Donnews.ru вчера в 09:07
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время матча между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком» фанаты «красно-белых» организованно скандировали оскорбления в адрес капитана сборной России и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Свободная Пресса 08:09
Шоу-бизнес

Пойманная с кокаином Бочкарева выложила пикантное фото в мужской рубашке

Московский Комсомолец 02:15
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 22 ноября в 13:38
Политика

В Госдуме оценили слова украинского генерала о военной базе в Крыму

Профессиональной неотесанностью назвал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек высказывание украинского генерала Руслана Хомчака о российской военной базе в Крыму, которая якобы "кошмарит Европу и влияет на Северную Африку".
Российская газета 09:00
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

У крупнейшего российского страховщика, компании «Согаз», появился новый совладелец.
Forbes вчера в 06:37
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Политика

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
РИА Новости 05:13
Игры

Опубликованы новые скриншоты Microsoft Flight Simulator

Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новый набор скриншотов, который ещё раз демонстрирует красоты игры.
Игромания.ру 07:16
Политика

Савченко устроила в Киеве автопробег против продажи земли иностранцам

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко возглавила автопробег против принятия закона о продаже земли на Украине иностранцам.
Московский Комсомолец 06:43
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Общество

Диетолог назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника

Британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника.
Известия 07:50
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса».
РБК 22 ноября в 14:26
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.
ТАСС Спорт вчера в 14:37
Политика

Соловьев оценил требования нового посла США к России

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Взгляд.ру 03:22
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Авторадио вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Наталия Ветлицкая в преддверии тура по России дала интервью Малахову

55-летняя звезда девяностых годов Наталья Ветлицкая вернулась в Россию с Испании с масштабным гастрольным туром, который запланирован на следующий год.
RuNews24.ru 22 ноября в 08:38
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Культура

«Вы моя люблю, Краснодар!»: что сказала Полина Гагарина на концерте в Калининграде

Prim.News вчера в 02:19
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное