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Sport24.ruSport24.ruПрезидент ПФЛ: «Хотелось бы поблагодарить клубы РПЛ»

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Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал вероятность создания в ПФЛ вторых команд российской Премьер-лиги.
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Гендиректор ПФЛ: лиге нужны условия, чтобы клубы РПЛ создавали вторые команды

Чемпионат04:29

Президент ПФЛ: «Хотелось бы поблагодарить клубы РПЛ»

Sport24.ru04:48
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