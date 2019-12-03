РПЛ
Sport24.ruПрезидент ПФЛ: «Хотелось бы поблагодарить клубы РПЛ»
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал вероятность создания в ПФЛ вторых команд российской Премьер-лиги.
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Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
В Кремле заявили, что Россия ни от кого не отгораживается в интернете
Россия не собирается ни от кого отгораживаться в интернете, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закон о предустановке российского софта на гаджеты.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Происшествия
10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области
В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что уменьшила размер груди
Певица может похвастаться самыми выдающимися формами в отечественном шоу-бизнесе, однако, как оказалось, девятый размер груди вовсе не радует звезду.
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси
Лучшими приложениями по заказу такси в России стали сервисы «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на операционной системе iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Напомним, что в раннем детстве дочь актрисы требовала называть себя Питером, а позже отказалась от этого имени и решила, что все-таки будет Джоном.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Происшествия
«Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному лишению свободы
Мужчину, которого СМИ прозвали "петрозаводским маньяком" назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, передает наш корреспондент из зала суда.
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Гаджеты
Samsung сообщил дату премьеры новой линейки Galaxy A 2020
Южнокорейская компания Samsung объявила дату презентации новой линейки смартфонов Galaxy A 2020.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Авто
В России попали под отзыв 24 автомобиля Volkswagen
Немецкая компания Volkswagen из-за проблем с подушками безопасности отзывает в России 24 автомобиля Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat CC.
Политика
Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что после опровержения украинского лидера Владимира Зеленского относительно их июльского телефонного разговора дело об импичменте, инициированное Демократической партией, можно назвать закрытым.
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Политика
Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.