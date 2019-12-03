Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент ПФЛ о сокращении групп в лиге: структура устарела

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Во вторник в Москве на внеочередном собрании ПФЛ было принято решение о сокращении групп в чемпионате до четырех.
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