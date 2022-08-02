Дуда подчеркнул, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.