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Президент Польши Дуда заявил, что испытал шок от звонка Меркель Путину по поводу СП-2

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок после после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину по поводу газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru
Польский президент добавил, что в 2021 году между Байденом и Меркель последовало соглашение, по которому Штаты отказываются от противодействия "Северному потоку – 2".
Газета.Ru
Дуда подчеркнул, что речь идет о совместном заявлении Берлина и Вашингтона, опубликованном в июле прошлого года, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок газа из РФ через Украину после 2024 года.
Газета.Ru
Президент Польши также выразил мнение, что отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.
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Президент Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину из-за СП-2
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