Политика
Газета.RuДуда назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом сообщает издание wPolityce. По его словам, Россия по-прежнему оккупирует Крым, а также районы вокруг Донецка и Луганска.
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Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Армия и оружие
Нетаньяху назвал условие для начала масштабной военной операции в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной кампании в случае, если палестинские формирования ХАМАС не прекратят обстрел израильских населённых пунктов.
Хоккей
«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
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Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу
Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Космос
Boeing назвал закупаемую в Воронеже деталь для космического корабля
Американская корпорация Boeing подтвердила, что одну из деталей для пилотируемого космического корабля Starliner производят в Воронеже.
Здоровье
Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Политика
На Украине могут пересмотреть госзакон о языке
В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Происшествия
На украинской границе при проверке паспорта умер пенсионер
О гибели человека на украинской границе сообщили киевские СМИ со ссылкой на общественную организацию.
Игры
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
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В Одессе женщину убило упавшим деревом
Хоккей
«Оттава» обменяла Наместникова в «Колорадо»
«Оттава» обменяла нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо» на право первого выбора в четвёртом раунде драфта в 2021 году.
Технологии
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Кино
Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»
Второй сезон сериала будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
«Рубин» объявил о прекращении трудовых отношений с полузащитником Евгением Башкировым.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Футбол
Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
Политика
Трамп прибыл с первым визитом в Индию
МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Гаджеты
Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут
Армия и оружие
Экс-главу Минобороны Украины возмутило нежелание молодежи служить в армии
Украинская молодежь призывного возраста не желает служить в армии, а вместо этого предпочитает уезжать за границу или пополнять ряды националистических формирований, чтобы заниматься криминалом.