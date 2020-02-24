Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом сообщает издание wPolityce. По его словам, Россия по-прежнему оккупирует Крым, а также районы вокруг Донецка и Луганска.

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Политика На Украине могут пересмотреть госзакон о языке В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

Хоккей «Оттава» обменяла Наместникова в «Колорадо» «Оттава» обменяла нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо» на право первого выбора в четвёртом раунде драфта в 2021 году.