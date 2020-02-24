Политика

Газета.RuГазета.RuДуда назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом сообщает издание wPolityce. По его словам, Россия по-прежнему оккупирует Крым, а также районы вокруг Донецка и Луганска.
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Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

РИА Новости08:35

В Совфеде ответили президенту Польши на слова об агрессии России

News.ru11:17

Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия

РБК09:38

В Совфеде прокомментировали слова Дуды об «агрессии России» на Украине

RT на русском10:09

Президент Польши заявил, что Россия не заслуживает доверия

ТАСС11:08

Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

Lenta.ru08:03

Президент Польши обвинил Россию в агрессии на территории Украины

Красная весна08:59
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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
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Нетаньяху назвал условие для начала масштабной военной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной кампании в случае, если палестинские формирования ХАМАС не прекратят обстрел израильских населённых пунктов.
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«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»

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Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу

Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
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Boeing назвал закупаемую в Воронеже деталь для космического корабля

Американская корпорация Boeing подтвердила, что одну из деталей для пилотируемого космического корабля Starliner производят в Воронеже.
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Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты

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На Украине могут пересмотреть госзакон о языке

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МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

На украинской границе при проверке паспорта умер пенсионер

О гибели человека на украинской границе сообщили киевские СМИ со ссылкой на общественную организацию.
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Армия и оружие

ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

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Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет

Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
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Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
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В Одессе женщину убило упавшим деревом

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Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
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Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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Объявлен актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак»

Второй сезон сериала будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

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«Рубин» расторг контракт с Башкировым

«Рубин» объявил о прекращении трудовых отношений с полузащитником Евгением Башкировым.
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В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
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«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
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Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
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Трамп прибыл с первым визитом в Индию

МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
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Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Российская газета вчера в 03:47
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Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут

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Армия и оружие

Экс-главу Минобороны Украины возмутило нежелание молодежи служить в армии

Украинская молодежь призывного возраста не желает служить в армии, а вместо этого предпочитает уезжать за границу или пополнять ряды националистических формирований, чтобы заниматься криминалом.
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