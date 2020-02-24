Политика
Газета.RuПрезидент Польши обвинил Россию в агрессии
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
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Хоккей
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Политика
СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ
США рассматривают возможность выдворения китайских журналистов в ответ на лишение аккредитации трех журналистов американского издания Wall Street Journal, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Космос
Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом
Станет ли космический туризм прибыльным бизнесом SpaceX готовится впервые в истории отправить космических туристов за пределы орбиты Земли.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Знаменитый актер Джордж Клуни может купить испанскую «Малагу», которая выступает во втором дивизионе.
Общество
Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Авто
Nissan останавливает свои заводы
В Nissan отметили, что первые сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым встанет завод в Японии, потом – в Малайзии.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра. Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung.
Здоровье
Врачи рассказали о вреде гречневой каши
Гречневая каша содержит железо и фосфор, которые мешают усвоению кальция. медики отмечают, что при частом употреблении гречка может способствовать развитию остеопороза.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за голосовые записи
Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Игры
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Политика
В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы
Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Единоборства
Александр Емельяненко провел тренировку с Кадыровым
Как сообщается на сайте «Матч», Александр Емельяненко провел тренировку с Главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.