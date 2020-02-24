Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Польши обвинил Россию в агрессии

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
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