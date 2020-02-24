Политика
RT на русскомПрезидент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Читать в источнике
Оценить337
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Политика
Чубаров рассказал, сколько удалось выпросить на финансирование ATR
Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что на финансирование разорившегося телеканала Ленура Ислямова ATR собрано 400 тысяч гривен, что соответствует 1 074 000 рублей.
Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов вынужден отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, который проходит в Антхольце (Италия).
Экономика
«Аграрная сверхдержава»: Украина за 10 лет нарастила экспорт зерна в 4 раза
Украина в течение последних 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в общем в 4 раза.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
Происшествия
Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Космос
Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур планируется 20-21 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Общество
Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае
Четыре завода Toyota в Китае вернулись к работе после вспышки коронавируса.
Здоровье
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 130 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в Италии увеличилось до 132 человек.
Единоборства
Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168
Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Гаджеты
Компания Kioxia вступила в гонку за гигантские накопители SSD
Пятый по счёту производитель вступил в гонку за гигантские модули памяти.
Авто
Tesla Cybertruck получит высокотехнологичный интерфейс для упрощения буксировки грузов
Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) поделился некоторыми подробностями об электрическом пикапе Tesla Cybertruck, отличающемся футуристическим угловатым дизайном.
Здоровье
В Общественной палате отметили важность поправок по здравоохранению в конституции
В послании президента было сказано, что строительство новых ФАПов до 90% будет финансироваться государством, а также то, что врач, особенно первичного звена, на селе будет иметь расширенный социальный пакет, — отметил Дайхес.
Культура
В Краснодарском краевом выставочном зале открылись три выставки
На выставке «Искусство графики» впервые за 30 лет представлены графические работы из фондов Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Биатлон
IBU выступил заявлением касательно обыска в номере Логинова
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что никто из специалистов этой организации не выступал инициатором привлечения правоохранительных органов Италии к обыску номеров российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Космос
О новой военно-космической стратегии Пентагона
В выступлении Стива Китая, который был инициатором создания Космических сил как отдельного и самостоятельного рода войск, не говорилось о сроках завершения разработки новой стратегии, равно как и о тех видах космических вооружений, которые предполагается создать.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Игры
Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.