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Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.

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Здоровье В Общественной палате отметили важность поправок по здравоохранению в конституции В послании президента было сказано, что строительство новых ФАПов до 90% будет финансироваться государством, а также то, что врач, особенно первичного звена, на селе будет иметь расширенный социальный пакет, — отметил Дайхес.

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Космос О новой военно-космической стратегии Пентагона В выступлении Стива Китая, который был инициатором создания Космических сил как отдельного и самостоятельного рода войск, не говорилось о сроках завершения разработки новой стратегии, равно как и о тех видах космических вооружений, которые предполагается создать.