Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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