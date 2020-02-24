Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия

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В Москве ответили на слова Дуды о «российской агрессии» на Украине

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Депутат Госдумы: обвиняя Россию, Дуда играет в одну дуду с Зеленским

Красная весна13:59

Президент Польши заявил, что Россия не заслуживает доверия

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Президент Польши обвинил Россию в агрессии

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Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

RT на русском09:16

Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

Lenta.ru08:03
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Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей

Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.
RT на русском 14:45
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В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
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США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
РБК 19:50
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 03:53
Игры

Microsoft назвал характеристики Xbox Series X

В Xbox Serires X будет процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и RDNA 2. Microsoft будет использовать технологию Variable Rate Shading, позволяющую повысить производительность игры, не снижая качество изображения, а также DirectX Raytracing – первую технологию реалистичного освещения, отражения поверхностей и звуков для консолей.
Cyber.sports.ru 10:20
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Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
Экономика

Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Ведомости 18:25
Общество

Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
РИА Новости 20:15
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК вчера в 01:05
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 22 февраля в 17:59
Армия и оружие

США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 18:32
Общество

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,5 тыс. человек

Количество жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 150 человек, сообщил Комитет здравоохранения страны.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Политика

В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН

Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru 10:54
Космос

Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны

Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Дни24 22 февраля в 04:22
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
RT на русском 17:05
Единоборства

Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым

Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Вестник Кавказа 13:00
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Происшествия

В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими

Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
РИА Новости 07:21
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 17:00
Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 16:07
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском вчера в 11:30
Авто

BMW отзывает в России почти 200 автомобилей

Отзываются BMW M5 F90, а также M8 F92. Как сообщает ToDay News Ufa, будут отозваны автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2019 года.
ToDay News Ufa 05:42
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестовали в Москве за взятку

Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 11:32
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК вчера в 02:29
Общество

В Венеции из-за коронавируса отменили карнавал

В Венеции из-за коронавируса отменили ежегодный карнавал. Решение властей опубликовала "Российская газета".
Клопс вчера в 10:21
Происшествия

Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, предварительно, от отравления угарным газом под Пензой.
Газета.Ru 17:36
Здоровье

Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике

Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.
Московский Комсомолец 17:22
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