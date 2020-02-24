Политика
RT на русскомПрезидент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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Футбол
Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей
Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Игры
Microsoft назвал характеристики Xbox Series X
В Xbox Serires X будет процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и RDNA 2. Microsoft будет использовать технологию Variable Rate Shading, позволяющую повысить производительность игры, не снижая качество изображения, а также DirectX Raytracing – первую технологию реалистичного освещения, отражения поверхностей и звуков для консолей.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Экономика
Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Общество
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,5 тыс. человек
Количество жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 150 человек, сообщил Комитет здравоохранения страны.
Политика
В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН
Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Космос
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны
Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Единоборства
Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым
Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Происшествия
В Нью-Дели полицейский погиб в столкновениях с протестующими
Один полицейский в Нью-Дели убит и один получил ранения в ходе столкновений с протестующими против нового закона о гражданстве, передает телеканал NDTV.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Авто
BMW отзывает в России почти 200 автомобилей
Отзываются BMW M5 F90, а также M8 F92. Как сообщает ToDay News Ufa, будут отозваны автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2019 года.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестовали в Москве за взятку
Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Общество
В Венеции из-за коронавируса отменили карнавал
В Венеции из-за коронавируса отменили ежегодный карнавал. Решение властей опубликовала "Российская газета".
Происшествия
Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, предварительно, от отравления угарным газом под Пензой.
Здоровье
Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.