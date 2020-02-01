Госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера сообщил, что польский лидер Анджей Дуда не планирует поездку в Смоленск по случаю десятой годовщины крушения Ту-154, в результате которого 10 апреля 2010 года погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский, передает ТАСС.

Президент Польши не поедет в Россию на годовщину крушения Ту-154

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