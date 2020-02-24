Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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Президент Польши обвинил Россию в агрессии

Газета.Ruвчера в 14:26

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

РИА Новостивчера в 08:35

Президент Польши заявил, что Россия не заслуживает доверия

ТАССвчера в 11:08

Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия

РБКвчера в 09:38

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

RT на русскомвчера в 09:16

Депутат Госдумы: обвиняя Россию, Дуда играет в одну дуду с Зеленским

Красная веснавчера в 13:59

Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

Lenta.ruвчера в 08:03
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Общество

Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
РБК вчера в 11:59
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru вчера в 22:43
Экономика

Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Компания вчера в 11:07
Кино

Главный фильм премии «Оскар» 2020 года покажут в Ставрополе

Newstracker.ru вчера в 03:30
Армия и оружие

Украинские боевики за сутки 2 раза нарушили перемирие в ЛНР

ИА Новороссия 22 февраля в 01:26
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Общество

К тяжелому паводку готовятся в Новосибирской области

Глава Новосибирской области в ходе традиционного оперативного совещания с членами регионального Правительства обратил внимание на необходимость усиления подготовки к борьбе с весенним паводком.
Gorsite.ru 00:17
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 23 февраля в 21:53
Здоровье

В Новосибирской области из-за ОРВИ не работают детские сады и школы

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:04
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
Экономика сегодня вчера в 03:39
Общество

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Происшествия

Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Lenta.ru вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом.
Пятый канал 23 февраля в 19:28
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН 23 февраля в 19:27
Происшествия

Омский СК возбудил дело о превышении полномочий полиции при задержании Дмитрия Фёдорова

«Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД по Омску, неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области в отношении Фёдорова», — говорится в постановлении следователя, которое опубликовал депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко.
Тайга.инфо вчера в 21:56
Общество

В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости

Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
REGNUM 00:39
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 22 февраля в 08:38
Единоборства

Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
RT на русском вчера в 14:16
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru 23 февраля в 14:32
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Хоккей

«Коламбус» Гавриков обыграл «Оттаву» Анисимова в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" оказался сильнее "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru вчера в 22:44
Здоровье

Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора

Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
Говорит Москва 00:23
Гаджеты

IPhone 9 позирует в шести цветах

Ресурс 9TechEleven, ссылаясь на китайских информаторов из Weibo, сообщает, что смартфон iPhone 9 или iPhone SE 2 будет доступен в следующих шести официальных цветах.
iXBT.com 00:04
Общество

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ вчера в 02:37
Космос

В озере Чебаркуль могут быть куски метеорита на миллионы рублей

Челябинск Сегодня 00:54
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
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