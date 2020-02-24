Политика
RT на русскомПрезидент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
Читать в источнике
Оценить374
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество
Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Кино
Главный фильм премии «Оскар» 2020 года покажут в Ставрополе
Армия и оружие
Украинские боевики за сутки 2 раза нарушили перемирие в ЛНР
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
К тяжелому паводку готовятся в Новосибирской области
Глава Новосибирской области в ходе традиционного оперативного совещания с членами регионального Правительства обратил внимание на необходимость усиления подготовки к борьбе с весенним паводком.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Здоровье
В Новосибирской области из-за ОРВИ не работают детские сады и школы
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Происшествия
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Происшествия
Омский СК возбудил дело о превышении полномочий полиции при задержании Дмитрия Фёдорова
«Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отдела полиции №7 УМВД по Омску, неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области в отношении Фёдорова», — говорится в постановлении следователя, которое опубликовал депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко.
Общество
В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости
Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Хоккей
«Коламбус» Гавриков обыграл «Оттаву» Анисимова в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" оказался сильнее "Оттавы Сенаторз".
Здоровье
Во Вьетнаме впервые в мире пересадили конечность от живого донора
Донором стал другой пациент с производственной травмой. Рука у него была повреждена в области локтевого сгиба.
Гаджеты
IPhone 9 позирует в шести цветах
Ресурс 9TechEleven, ссылаясь на китайских информаторов из Weibo, сообщает, что смартфон iPhone 9 или iPhone SE 2 будет доступен в следующих шести официальных цветах.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Космос
В озере Чебаркуль могут быть куски метеорита на миллионы рублей
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.