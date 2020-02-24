Политика
Газета.RuПрезидент Польши обвинил Россию в агрессии
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
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Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии
Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Армия и оружие
США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Хоккей
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Гаджеты
«Раскладушку» Z Flip от Samsung признали пылесборником
Уважаемый многими портал iFixit раскритиковал самсунговский Z Flip за недостаточную пылезащиту, назвав гаджет за 1,4 тысячи долларов настоящим пылесборником.
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Футбол
Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC
Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.
Общество
Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19
Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает работу в связи с рекомендацией итальянских властей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.
Здоровье
Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.
Культура
Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве
Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве В концертном зале «Зарядье» выступил легендарный каталонский аутентист Жорди Саваль.
Финансы
Крупнейшие российские банки снижают ставки по рублевым вкладам
Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Космос
Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун
Футбол
«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Шоу-бизнес