Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Польши обвинил Россию в агрессии

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса, нарушении воздушных пространств других государств и в общей агрессивной внешней политике.
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Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

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Депутат Госдумы: обвиняя Россию, Дуда играет в одну дуду с Зеленским

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Президент Польши заявил, что Россия не заслуживает доверия

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Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия

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Президент Польши обвинил Россию в агрессии

Газета.Ru14:26

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

РИА Новости08:35

Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

Lenta.ru08:03
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Газета.Ru 21 февраля в 18:30
Гаджеты

Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro

Российская газета 14:58
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии

Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.
RT на русском 09:39
Кино

Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon

Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Дилетант 06:12
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
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Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
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США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

Rambler News Service 06:28
Общество

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Известия 02:51
Хоккей

Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
RT на русском 15:16
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Гаджеты

«Раскладушку» Z Flip от Samsung признали пылесборником

Уважаемый многими портал iFixit раскритиковал самсунговский Z Flip за недостаточную пылезащиту, назвав гаджет за 1,4 тысячи долларов настоящим пылесборником.
Faktom 21 февраля в 05:10
Политика

В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Газета.Ru 14:55
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 13:40
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Футбол

Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ProstoProSport вчера в 15:48
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Единоборства

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC

Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.
Газета Кемерова вчера в 02:28
Общество

Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает работу в связи с рекомендацией итальянских властей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.
RT на русском 14:32
Здоровье

Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:12
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Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве

Жорди Саваль и Le Concert des Nations выступили в Москве В концертном зале «Зарядье» выступил легендарный каталонский аутентист Жорди Саваль.
Коммерсантъ 17:21
Финансы

Крупнейшие российские банки снижают ставки по рублевым вкладам

Больше половины из 30 крупнейших банков снизили ставки по рублевым вкладам за последние две недели.
BFM.ru вчера в 11:14
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:00
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
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Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
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Космос

Новый спектрограф HPF обнаружил экзопланету размером с Нептун

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«Бенфика» на выезде обыграла «Жил Висенте» в чемпионате Португалии

Лиссабонская "Бенфика" нанесла поражение "Жил Висенте" в матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу.
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Игорь Николаев показал себя на фото без усов

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